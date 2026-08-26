Лідер чемпіонату Формули-1 сезону 2026 року Андреа Кімі Антонеллі розповів про пілотів, які надихали його на початку кар'єри, а також поділився емоціями від першого спільного виїзду на трек із зірками автоспорту. Слова наводить GQ.

Це оригінальний автограф мого кумира — Айртона Сенни. Мені його подарував мій дуже близький друг Педро. Це був чудовий подарунок, і це дійсно оригінальний автограф, який залишив сам Айртон. Якщо не помиляюся, він датований 1984 роком. Моїм кумиром завжди був і, думаю, назавжди залишиться Айртон. Коли я зростав і дивився Формулу-1, звісно, були й інші пілоти, на яких я рівнявся. У дитинстві це, безумовно, були Льюїс Гемілтон та [Макс] Ферстаппен.

Уперше опинитися з ними на трасі було дуже хвилююче, тому що ти звик бачити їх по телевізору, а вживу все зовсім інакше. Коли я вперше вийшов з ними на трасу, мені знадобився певний час, щоб усвідомити, що відбувається. Це один із тих моментів, які дійсно стають особливими і які ти запам'ятовуєш на все життя.