Павло Василенко

Аргентинський воротар Еміліано Мартінес цього літа може залишити Астон Віллу. Після того як зірвався перехід Мартінеса до Ювентуса, інтерес до аргентинця проявив Челсі.

За інформацією Фабріціо Романо, лондонський клуб уже розпочав переговори з представниками голкіпера. Сам Мартінес нібито погодився на можливий перехід до синіх.

Переговори між Челсі та Астон Віллою не повинні стати надто складними, адже бірмінгемський клуб уже змирився з відходом аргентинця. Контракт Мартінеса з Астон Віллою розрахований до 30 червня 2029 року, однак клуб готовий розглянути продаж чемпіона світу.

Челсі протягом останніх років має проблеми з позицією воротаря. Нинішній голкіпер Роберт Санчес не демонструє стабільної гри та вважається слабкою ланкою команди.

Сам Мартінес за останні роки зарекомендував себе як один із найкращих воротарів світу. Водночас потенційний трансфер може ускладнити травма пальця, через яку аргентинцю доведеться зробити паузу.