Денис Сєдашов

Команда Формули-1 Red Bull оголосила про продовження угоди з чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном до кінця 2030 року.

28-річний нідерландський пілот виступає за Red Bull із 2016 року після переходу з Toro Rosso (нині Racing Bulls). За цей час він здобув 71 перемогу на етапах Гран-прі та чотири титули у заліку пілотів.

Попередня угода Ферстаппена була чинною до 2028 року. Наступний етап чемпіонату — Гран-прі Нідерландів — відбудеться 22–23 серпня.

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