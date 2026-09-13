Пілот Mercedes: «Я навіть не думаю про боротьбу за чемпіонство»
Расселл впевнений, що шанси наздогнати Антонеллі вкрай малі
Пілот Mercedes Джордж Расселл визнав, що його шанси здобути чемпіонський титул у сезоні-2026 є мінімальними. Слова наводить Motorsport.
Не буду казати, що все скінчено, але ймовірність того, що я все ще беру участь у цій боротьбі, вкрай мала. Я навіть не думаю про боротьбу за чемпіонство, оскільки не вважаю, що беру в ній участь. Це дозволяє мені зосередитися на кожній гонці окремо і просто намагатися виграти якнайбільше. Що буде, те й буде, але… Так, наразі ситуація саме така.
«Дуже непроста гонка»: Антонеллі поділився враженнями від виграного Гран-прі Іспанії.
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