За крок від п'єдесталу. Дорощук став четвертим на Абсолютному чемпіонаті світу-2026
Українець взяв висоту 2,26 метра із другого стрибка
Український стрибун у висоту Олег Дорощук посів четверте місце на Абсолютному чемпіонаті світу-2026.
Українець із першої спроби подолав планки на висоті 2,17 та 2,22 метра, а позначку 2,26 метра взяв із другого стрибка. Висота 2,30 метра Дорощуку не підкорилася — усі три спроби виявилися невдалими.
За кількістю спроб українець поступився Еріку Портільйо.
Єдиними атлетами, які подолали планку 2,30 метра, стали Джанмарко Тамбері та Джувон Гаррісон.
Дорощук — про абсолютний ЧС з легкої атлетики: «Це інший рівень».
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Поділитись