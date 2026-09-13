«Дуже непроста гонка»: Антонеллі поділився враженнями від виграного Гран-прі Іспанії
Пілот Mercedes відзначив темп під час гонки
Пілот Mercedes та лідер особистого заліку Андреа Кімі Антонеллі прокоментував перемогу на Гран-прі Іспанії, відзначивши виступ пілота McLaren Ландо Норріса, який стартував із поул-позиції, але фінішував третім. Повідомляє Sky Sports.
Гонка вийшла дуже непростою, особливо в плані роботи з шинами. Перемагати приємно, але цього разу не так, як зазвичай, тому що на цю перемогу заслуговував Ландо. Але ми приймемо цей результат. У нас був дуже сильний темп, особливо наприкінці на жорстких шинах. Це був неймовірний тиждень, дякую за цей уїк-енд, із нетерпінням чекаю можливості повернутися сюди наступного року.
Антонеллі здобув восьму перемогу в сезоні-2026.
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