Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії-2026
Завдяки тріумфу пілот Mercedes зміцнив лідерство у загальному заліку
Пілот Mercedes Кімі Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії-2026, який пройшов на міській трасі в Мадриді.
Друге місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull, а третім фінішував пілот McLaren Ландо Норріс.
Для Антонеллі ця перемога стала восьмою в сезоні-2026.
Італійський гонщик зміцнив лідерство в особистому заліку чемпіонату світу, маючи в активі 292 очки.
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