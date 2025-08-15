Португалія готова до повернення етапу Формули-1
Прем’єр-міністр підтвердив, що країна завершила всі підготовчі роботи
близько 1 години тому
Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив, що країна готова до повернення етапу Формули-1 на трасу в Портімао. Слова наводить Autosport.
Можу сказати, що у нас все підготовлено для офіційного оформлення повернення Формули-1 в Алгарве у 2027 році.
Траса в регіоні Алгарве вперше приймала «Королівські гонки» у 2020 році під час пандемії COVID-19.
Вольфф передбачив прогрес Mercedes у другій частині сезону.