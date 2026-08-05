Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен розповів, що зберігати високу концентрацію під час виступів у Формулі-1 йому допомагає вміння переключатися на життя поза автоспортом.

У коментарі виданню RacingNews365 нідерландський пілот наголосив на важливості балансу між гонками та особистим життям:

Якщо чесно, я просто намагаюся не надто перейматися. Тут я працюю з чудовими людьми. Вдома у мене теж все стабільно. Крім того, дуже важливо вміти відволікатися від Формули-1, бути сімейною людиною та займатися іншими проєктами, які приносять мені задоволення поза гонками. І Red Bull завжди мене в цьому підтримував. Макс Ферстаппен

Нагадаємо, цього року Ферстаппен брав участь у престижному добовому марафоні «24 години Нюрбургрингу».

«Загалом було дуже важко»: Ферстаппен оцінив виступи Red Bull у першій половині сезону-2026.