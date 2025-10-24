Британський гонщик Mercedes Джордж Расселл поділився думкою про боротьбу за чемпіонський титул у сезоні Формули-1 2025 року. Слова наводить пресслужба Формули-1.

Я й далі вважаю, що чемпіоном стане один із пілотів McLaren. У них, на мою думку, найшвидший болід у пелотоні. Але, безумовно, Макс зараз показує блискучу форму — Red Bull виглядає набагато стабільніше, ніж на початку року, і демонструє швидкість на всіх трасах.

Торік у Мехіко їм було непросто: тоді перемогла Ferrari, McLaren теж мав гарний темп, а ми фінішували попереду Ферстаппена. Якщо цього разу McLaren оформить дубль, а Макс опиниться поза топ-5, інтрига знову повернеться. Тому я вважаю, що титул, зрештою, дістанеться комусь із McLaren.