Скандал у Формулі-1. Расселл розніс стюардів за подвійні стандарти
Британський гонщик був розчарований рішенням суддів
13 хвилин тому
Пілот Mercedes Джордж Расселл розкритикував роботу стюардів після Гран-прі Мексики Формули-1, вважаючи, що кілька гонщиків уникнули заслужених штрафів за порушення меж траси. Слова наводить Viaplay.
На думку британця, частина суперників мала бути покарана за виїзд на траву в першому повороті під час стартового кола.
Макс [Ферстаппен] повністю виїхав на траву, один із болідів “Феррарі” [Шарль Леклер] теж вилетів туди. Мені важко зрозуміти, як троє пілотів можуть зрізати трасу й уникнути покарання. У житті, якщо можна ризикнути без наслідків — ти це робиш. У підсумку страждають ті, хто змагається чесно.
Расселл додав, що такі рішення суддів демотивують гонщиків.
Норріс виграв Гран-Прі Мексики, Леклер та Ферстапен у топ-3.