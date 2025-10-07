Лідер Mercedes Джордж Рассел висловився про боротьбу з Максом Ферстаппеном за перемогу на Гран-Прі Сінгапуру. Британця цитує f1analytic.com:

Я подумав, що це (рішення поставити Soft) був розумний хід з боку Red Bull. Будемо чесні, якби Макс (Ферстаппен) обігнав мене в першому повороті, гадаю, він би виграв гонку. Тому що обгони надто складні.

Ви бачили, Ландо (Норріс) безперечно був найшвидшим хлопцем на трасі, але він не зміг пройти Макса. Хоча був у межах секунди на кожному колі. Якщо це не вийшло у Ландо, сумніваюся, що це вийшло б у нас.