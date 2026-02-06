Пілот Mercedes Кімі Антонеллі висловився про нові боліди Формули-1. Італійця цитує f1analytic.com:

Думаю, що машина досить гарна для початку. Вона набагато краща, ніж очікувалося, їй приємно керувати. Вона стала трохи меншою, і це відчувається, вона більш маневрена, особливо при зміні руху в повільних поворотах, і це приємно.

Крім цього, більше немає підстрибувань, що також добре, вам не доведеться занадто сильно занижувати машину, з'явиться більше експериментів з кліренсом.