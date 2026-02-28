Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про фаворитів сезону-2026. Німця цитує f1analytic.com:

Це рівносильно спробі передбачити майбутнє. Але я все одно назову фаворитами Mercedes. І у команди є два класні гонщики. Антонеллі чудово розвивається і прогресує, і нинішній сезон – його найкращий шанс. Адже болід Mercedes виявився дуже гарним і швидким із самого початку.

Те саме в той же час можна сказати і про Леклера, про Ferrari в цілому. Ну і, звичайно, ми ще маємо Макса Ферстаппена, який зараз, варто це визнати, не має собі рівних. Подивимося, наскільки сильні вони виявляться.