Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер заявив, що прихід Льюїса Хемілтона в італійську команду став для нього шансом перейняти досвід найтитулованішого гонщика сучасності. Монегаск фокусується на аналізі робочих процесів британця. Слова наводить Pulse Sports.

За словами Леклера, він звертає увагу не лише на стиль пілотування, а й на методику підготовки до заїздів.

З того дня, як Льюїс прийшов у команду, для мене це стало величезною можливістю вчитися у нього. Я аналізував буквально кожну річ, яку він робить під час підготовки — аж до моменту, коли той сідає в машину. Що стосується пілотування, тут усе вже більш специфічно для кожної траси. У нас є свої сильні сторони, іноді я можу подивитися, як він проходить конкретний поворот, проаналізувати це. Але це вже залежить від траси. А ось сам підхід — гадаю, саме він зробив Льюїса настільки успішним у минулому. Шарль Леклер

Екклстоун — про боротьбу за титул: «Чемпіоном цього року стане або Антонеллі, або Ферстаппен».