Денис Сєдашов

Колишній очільник Формули-1 Берні Екклстоун поділився очікуваннями від боротьби за титул у поточному сезоні. Попри значний відрив лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі, 95-річний британець вважає, що Макс Ферстаппен ще має шанси на камбек. Слова наводить Autoracing 1.

Чемпіоном цього року стане або Антонеллі, або Ферстаппен! У Red Bull, схоже, подолали кризу. У Макса знову загорілися очі — а коли це стається, він стає по-справжньому небезпечним для суперників. Берні Екклстоун

Наразі ситуація в особистому заліку залишається на користь представника Mercedes — Антонеллі впевнено лідирує, маючи в активі 100 очок. Ферстаппен посідає лише сьому сходинку з 26 балами.

Остання зупинка — Сільверстоун? Журналіст розкрив плани Хемілтона на сезон-2026.