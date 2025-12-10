Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг назвав переможця сезону-2025 Формули-1 Ландо Норріса найпопулярнішим гонщиком «Королеви автоспорту». Німця цитує f1analytic.com:

Ландо показує свої слабкі сторони – він завжди відкритий, щирий. Ось чому він найпопулярніший гонщик у світі, у нього найбільше шанувальників. Відмінне завершення сезону. Він вимкнув соціальні мережі. Раніше він завжди був у темі, а це з'їдає твою енергію. Він справді вніс зміни до свого менталітету, поставив під сумнів свій підхід, покращив ситуацію, і це проявилося на трасі.

Цього року він доклав блискучих зусиль, щоб знайти всі ці поліпшення. Цього вікенду він все зробив ідеально, що є відображенням того Ландо, якого ми бачили в другій половині сезону — покращений Ландо, який навіть під самим божевільним тиском був більш врівноваженим і припускався меншої кількості помилок.