Денис Сєдашов

40-річний британський гонщик Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, завершив сезон-2025 із антирекордом у своїй кар’єрі.

У цьому році Хемілтон виграв лише спринт на етапі в Китаї, але ця перемога не враховується до основної статистики — вона не додається до загальної кількості подіумів і перемог у Формулі-1.

Сезон-2025 став для Хемілтона першим у складі Ferrari, але результати виявилися найскромнішими за всю його кар’єру.

«Ридаю, але щасливий». Ландо Норріс — про титул чемпіона світу з Формули-1.