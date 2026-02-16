Сайнс назвав явного фаворита нового сезону Формули-1
Карлос вважає, що Red Bull на голову вище за решту команд
1 день тому
Пілот Williams Карлос Сайнс висловився про стан справ у Red Bull перед стартом сезону-2026. Іспанця цитує f1analytic.com:
Звичайно, ще дуже рано казати, але, якщо судити за даними GPS, схоже на те, що все, над чим працювали в Red Bull та Ford, було на голову вище за всіх інших.
Причому не просто на крок попереду, а саме на голову – це було дуже вражаюче. Якщо їм вдасться приїхати на першу гонку з абсолютно новим регламентом, з абсолютно новим двигуном, з новими людьми – і виявитися найшвидшими і найнадійнішими, – зніміть перед ними капелюх. Тому що те, що вони показали в Бахрейні, щонайменше виглядало неймовірно потужно.
Раніше Льюїс Хемілтон заявив, що нові боліди Ф-1 стали повільнішими за автомобілі Формули-2.
