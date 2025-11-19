Шумахер: «Хемілтон може стати найдорожчою помилкою Ferrari»
Ральф вважає, що з комерційної точки зору прихід семиразового чемпіона Ф-1 став для «Скудерії» плюсом
2 днi тому
Фото: Ferrari
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер розібрав ситуацію з Льюїсом Хемілтоном у Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:
У випадку з Льюїсом Хемілтоном ситуація цілком зрозуміла. Це може стати найдорожчою помилкою з наймом пілота у Ferrari за дуже довгий час. У Хемілтона немає результатів, тож, гадаю, це було невелике попередження на його адресу.
Зараз Льюїс просто недостатньо гарний. Думаю, і Ferrari, і Елканн особисто чекали від нього більшого. Звичайно, ім'я Хемілтона сприятливо вплинуло на ціни акцій, але не на результати, на жаль.
