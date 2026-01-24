«Дуже хвилюючий момент»: Леклер — про дебют нового болиду Ferrari
Пілот позитивно оцінив перші тести
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Формули-1 Шарль Леклер поділився першими враженнями від роботи за кермом нового болиду Ferrari, який команда презентувала та обкатала на трасі у Фіорано.
Відчуття дуже хороші. Безумовно, це дуже хвилюючий момент. Саме по собі це відчуття складно описати або вдаватися в деталі, адже умови були дивними — щось середнє між дощем і сухою трасою. Але все пройшло за планом, без серйозних проблем чи несподіванок, і це найголовніше. За таких масштабних змін у регламенті саме цього ти й хочеш у день, коли маєш усього п’ять кіл.
