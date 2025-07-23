Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель прокоментував чутки про можливу участь у виборах президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA), які заплановані на грудень 2025 року. Наразі цю посаду обіймає Мохаммед бен Сулайем. Слова наводить Auto Motor und Sport.

За словами Феттеля, поки що він недостатньо знайомий із повноваженнями та обов’язками керівника організації:

У мене є загальне уявлення, але цього замало, щоб робити якісь висновки. Було б несерйозно зараз сказати: так, я можу уявити себе на цій посаді. Себастьян Феттель

Німець також навів приклад Росса Брауна, колишнього спортивного директора Формули-1, який, на його думку, краще розуміє специфіку цієї ролі:

У Росса було більше точок дотику з ФІА, тому він краще знає, які люди підходять для такої роботи. Себастьян Феттель

Алонсо зізнався, чи бачить спад у Ферстаппена.