Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс поділився очікуваннями від нового сезону після передсезонних тестів у Бахрейні. Попри непогану швидкість McLaren, британець визнав, що команда поки поступається темпу головних конкурентів.

Норріс зазначив, що статус чемпіона додає йому впевненості, проте не гарантує легкого старту.

В інтерв’ю виданню Motorsport Week Ландо Норріс підкреслив:

Чесно кажучи, не думаю, що є якась особлива відповідальність… У сенсі, відповідальність є завжди. Але я зроблю все можливе, щоб захистити титул і продовжувати перемагати. Однак це новий сезон із безліччю нових викликів. Все не так просто, як продовжити з того місця, де ми зупинилися минулого року, і сказати, що все буде так само. Судячи з того, що ми бачимо зараз, нам потрібно досить серйозно покращити машину, якщо ми хочемо боротися і відчувати впевненість перед першою гонкою.

Я відчуваю впевненість. Почуваюся краще, ніж будь-коли. Минулий сезон і перемога в чемпіонаті безумовно надали мені цю впевненість. Приємно усвідомлювати, що я зробив це один раз, вірю, що можу зробити це знову. Але сезон довгий, зроблю свою частину роботи. Разом із командою ми зробимо все, щоб дати собі найкращу можливість повторити успіх.