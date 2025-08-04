Пілот Ferrari Шарль Леклер підтвердив свою відданість італійській команді та заявив, що бачить своє майбутнє саме в її складі. Слвоа наводить Sky Sports Italia.

Я виступаю за Ferrari — це велика честь для мене. Я справді пишаюся тим, що є частиною цієї легендарної команди. Моє головне завдання — допомогти їй повернутися до перемог. Ferrari повірила в мене ще на початку кар’єри, саме завдяки їй я потрапив у Формулу-1. Тепер настав мій час щось віддати у відповідь.

Звісно, я бачу перемоги Макса, Оскара, Ландо — і це мотивує. Але для мене найважливіше — зробити все, щоб Ferrari знову стала чемпіоном. Ми працюємо разом із Фредом [Вассером], Льюїсом [Хемільтоном] та всією командою, щоб досягти цього.