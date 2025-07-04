Бос Mercedes Тото Вольфф розповів, коли команда визначить склад на сезон-2026. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Необхідно з повагою ставитись до всіх зацікавлених осіб у цьому процесі – до команд, пілотів. Усі хочуть зрозуміти, що робити далі. І я не хочу бути садистом, дозволяючи пілотові чекати або не приймаючи жодних рішень, коли це необхідно. Очевидно, що довкола цього утворюється багато обговорень.

Однак я завжди був відкритий і прозорий у цьому питанні. І на певному етапі в найближчі пару місяців – до початку літніх канікул – рішення про склад пілотів на наступний сезон буде ухвалено.