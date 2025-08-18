Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Я вважаю, що треба йти від перегонів до перегонів. Звучить нудно, і певною мірою так і є, проте це правда. Знаєте, не можна турбуватися, наприклад, щодо Абу-Дабі. У Формулі-1 слід викладатися на максимум. Так що, хоч би як банально це звучало, головне – зосередитися на гонці, в якій береш участь, і спробувати набрати якнайбільше очок.

Можна сказати: «Я маю набирати 18 очок кожен вікенд до кінця року». Це означає – фінішувати другим. Але якщо пілот має явну можливість виграти гонку і він її не використовує, то це не найкращий підхід. Саме цього я й дотримуюсь. Наприкінці кожного вікенду я розумію, що зробив усе, що міг.