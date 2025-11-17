Вольфф: «Ми не можемо залишити машину такою, як у минулому році»
Керівник команди зазначив, що автомобіль потребує змін
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Керівник команди Mercedes у Формулі-1 Тото Вольфф в інтерв’ю Racingnews365 прокоментував підготовку до Гран-прі Лас-Вегаса, де його пілот Джордж Расселл здобув перемогу в 2024 році.
Я казав: давайте просто залишимо ту саму машину, що була минулого року, і нічого не змінювати. На жаль, це вже неможливо. Тому нам потрібно дуже ретельно проаналізувати, яка конфігурація автомобіля потрібна для Лас-Вегаса, які будуть погодні умови та чи зможемо ми повторити минулорічний результат.
«Корабель вже відплив». Глава Mercedes вважає, що Ферстаппен втратив шанси на титул.