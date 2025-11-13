Ф’юрі після двох поєдинків з Усиком трьома словами описав українця
Тайсон намагається добитися третього поєдинку з українцем
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) в інтерв’ю Boxing King Media лаконічно описав Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Усик – особливий талант. Він хороший боксер.
Відзначимо, що хевівейтери двічі розділяли ринг. У травні 2024 українець переміг роздільним рішенням суддів, а у грудні того ж року – одноголосним. У команді Тайсона відзначили, що «Циганський король» хоче втретє побитися з українцем.
Усик розповів, у що інвестує в Україні.