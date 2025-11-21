Норріс — про боротьбу за титул: «Усе може швидко змінитися»
Пілот McLaren зізнався, що не поспішає думати про чемпіонство
близько 22 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот McLaren Ландо Норріс висловився щодо боротьби за чемпіонський титул. Нині британець очолює загальний залік, випереджаючи напарника Оскара Піастрі на 24 очки, а відставання Макса Ферстаппена з Red Bull становить 49 балів. Слова наводить The Guardian.
Норріс зізнався, що не вважає свою перевагу гарантією успіху:
Усе може швидко змінитися, хоч я й не хотів би цього. Це автоспорт — тут присутні і вдача, і невдача. Немає сенсу зарано радіти чи думати про кінцевий результат. Для мене титул усе ще здається доволі далеким.
