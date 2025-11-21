Усик, Берінчик і Хегай – поза топ-15 рейтинга WBO
Чухаджян покращив свої позиції
близько 4 годин тому
WBO (Всесвітня боксерська організація) оновила рейтинги в усіх вагових категоріях. Про це повідомляє прес-служба організації.
Колишній чемпіон у легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО), який посідав 11-те місце в рейтингу, залишив топ-15.
У напівлегкій вазі Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО), який займав 9-ту сходинку, покинув топ-15.
Нагадаємо, 16 листопада Рафаель Еспіноса достроково переміг Хегая – українець не вийшов на 11-й раунд.
Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовився від титулу WBO та залишив рейтинг організації.
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) піднявся з 4-го місця на 3-тє, а боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) опустився на одну позицію та займає 5-те місце в рейтингу.