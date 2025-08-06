Вольфф назвав ідеального суперника Mercedes у боротьбі за титул
Керівник команди Mercedes вважає, що найбільш видовищною була б боротьба з Ferrari
близько 1 години тому
Керівник команди Mercedes у Формулі-1 Тото Вольфф поділився, з ким хотів би поборотися за чемпіонство в наступному сезоні.
В інтерв’ю La Gazzetta dello Sport він зізнався, що ідеальним суперником для команди був би Ferrari.
З ким би хотів поборотися за титул наступного року? Відповідь очевидна — з Ferrari. Протистояння Ferrari і Mercedes — це було б щось неймовірне. Особливо якщо мова йде про дуель Льюїса Хемілтона та Шарля Леклера проти Джорджа Расселла і Кімі Антонеллі.
Він додав, що такий сценарій став би справжнім викликом для обох команд і захопив би всіх фанатів спорту:
Італійський гонщик проти італійської команди — уявіть лише це. Я впевнений, що ми побачимо таку дуель — або вже наступного року, або в недалекому майбутньому. Це буде фантастичне протистояння.
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