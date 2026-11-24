Українська суддівська бригада отримала призначення на матч п'ятого туру загального етапу Ліги Європи між загребським Динамо та Баєром. Головним арбітром зустрічі УЄФА призначив Миколу Балакіна.

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37-річному українському рефері допомагатимуть на бокових лініях Олександр Беркут і Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Клим Заброда.

До роботи з системою відеодопомоги арбітрам залучені представники двох країн. Головним відеоасистентом буде італієць Джанлука Ауреліано, а його помічником призначено українця Віктора Копієвського.

Матч Динамо Загреб – Баєр відбудеться найближчого четверга, 26 листопада, на стадіоні Максимір у Загребі. Поєдинок розпочнеться о 19:45 за місцевим часом.

Для Балакіна це не перше міжнародне призначення в поточному сезоні. Раніше український арбітр уже обслуговував матч загального етапу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ розгромив чеський Слован із рахунком 6:1.

Додамо, що назва Динамо для Балакіна пов'язана з гучним скандалом у його кар'єрі.