Директор McLaren Зак Браун висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025 між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Звичайно, обидва вони відчувають, що є шанс стати чемпіоном цього року, і вони завжди серйозно налаштовані.

Я не помітив жодних змін між ними. Але, впевнений, у міру того, як боротьба наростатиме і стає щільнішою, напруга трохи підвищиться. У той же час між ними та з командою просто чудові відносини.