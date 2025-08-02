Директор McLaren: «Норріс та Піастрі відчувають, що є шанс стати чемпіоном – напруга трохи підвищиться»
Браун заявив, що попри це стосунки пілотів не матимуть змін
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
Директор McLaren Зак Браун висловився про боротьбу за чемпіонство у сезоні-2025 між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Звичайно, обидва вони відчувають, що є шанс стати чемпіоном цього року, і вони завжди серйозно налаштовані.
Я не помітив жодних змін між ними. Але, впевнений, у міру того, як боротьба наростатиме і стає щільнішою, напруга трохи підвищиться. У той же час між ними та з командою просто чудові відносини.
Макс Ферстаппен визначився з командою на наступний сезон.