Михайлюк не зміг допомогти Юті обіграти Оклахому в Кубку НБА, Бруклін засмутив Бостон
Портленд виявився сильнішим за Голден Стейт
близько 6 годин тому
Учора, 22 листопада, у рамках регулярного чемпіонату та кубку НБА відбулися 9 матчів.
У рамках Кубку НБА Майамі розгромив Чикаго, а Бруклін обіграв Бостон.
НБА. Регулярний чемпіонат
Кубок НБА. Схід. Група A
Клівленд – Індіана 120:109 (33:31, 29:24, 38:26, 20:28)
Торонто – Вашингтон 140:110 (31:20, 26:27, 48:30, 35:33)
Схід. Група B
Бостон – Бруклін 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)
Схід. Група C
Чикаго – Майамі 107:143 (32:36, 20:34, 23:32, 32:41)
Захід. Група A
Фінікс – Міннесота 114:113 (32:24, 30:25, 19:33, 33:31)
Юта – Оклахома-Сіті 112:144 (44:30, 24:37, 20:43, 24:34)
Захід. Група B
Даллас – Новий Орлеан 118:115 (25:34, 24:29, 36:22, 33:30)
Захід. Група C
Х'юстон – Денвер 109:112 (12:25, 37:21, 29:34, 31:32)
Голден Стейт – Портленд 123:127 (28:35, 44:30, 25:29, 26:33)