15 очок Пустового у грі з Басконією не врятували Андорру
Українець провів на майданчику 23 хвилини
близько 1 години тому
Український центровий Артем Пустовий провів результативний матч у складі Андорри в 14-му турі регулярного чемпіонату Іспанії з баскетболу проти Басконії.
33-річний українець провів на майданчику 23 хвилини, за які набрав 15 очок, зібрав 6 підбирань, віддав 1 асист і виконав 2 блок-шоти. З гри українець реалізував 4 з 6 двоочкових кидків.
Попри це Андорра зазнала поразки з рахунком 92:99.
Шульга набрав 16 очок за Мен Селтікс у G-лізі.