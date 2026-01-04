Олег Гончар

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк знову вийшов у стартовому складі Юти і записав в актив 10 очок у матчі з Голден Стейт.

Український захисник Юти провів 28 хвилин на майданчику в регулярному матчі НБА, але його команда програла Ворріорз (114:123).

Захисник набрав 10 очок (4/6 з гри, 2/4 триочкових), 3 підбирання та 2 передачі.

Це вже 32-й матч Михайлюка в сезоні за Юту. Команда йде 13-ю на Заході з балансом 12 перемог і 22 поразки.

Юта продовжує боротьбу за плей-ін, але серія поразок ускладнює ситуацію.