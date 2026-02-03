39 очок Шенгюна допомогли Х’юстону переграти Індіану, Міннесота поступилася Мемфісу
Філадельфія перемогла Кліпперс
близько 3 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Новий Орлеан 102:95 (23:30, 26:34, 29:18, 24:13)
Шарлотт: Болл 24 + 8 підбирань, Кніппел 17 + 9 підбирань, Міллер 16 + 8 підбирань, Бріджес 9, Діабаті 2 + 9 підбирань – старт; Г. Вільямс 16 + 9 підбирань, Колкбреннер 10 + 7 підбирань, Секстон 5, Джеймс 3, Грін 0.
Новий Орлеан: Мерфі 27, Квін 16 + 8 підбирань, Вільямсон 14 + 11 підбирань, Джонс 12 + 7 підбирань, Бей 8 – старт; Фірс 9, Міссі 4, Альварадо 3, Маткович 2.
Індіана – Хʼюстон 114:118 (28:24, 28:39, 31:24, 27:31)
Індіана: Сіакам 27, Несміт 17, Нембхард 7 + 8 передач, Хафф 6, Ферфі 2 – старт; Матурін 25, Вокер 12, Джексон 6, Поттер 5, Макконнелл 5, Шеппард 2.
Х’юстон: Шенгюн 39 + 16 підбирань + 5 втрат, Сміт 19, Томпсон 16 + 11 підбирань + 7 передач + 5 втрат, Шеппард 11, Ісон 9 + 10 підбирань – старт; А. Холідей 8, Тейт 8, Фінні-Сміт 4, Капела 4 + 7 підбирань, Окогі 0.
Мемфіс – Міннесота 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42)
Мемфіс: Джарен Джексон 30, Джером 19 + 8 передач, Веллс 18, Кауард 14, Лендейл 4 – старт; В. Вільямс 16, Спенсер 16, Джексон 13 + 8 підбирань, Колдвелл-Поуп 4, Проспер 3.
Міннесота: Едвардс 39 + 7 підбирань, Макденіелс 29, Дівінченцо 21, Рендл 19 + 8 підбирань + 8 передач, Гобер 7 + 10 підбирань – старт; Рід 10+4 блок-шоти, Хайленд 3, Кларк 0, Конлі 0.
Кліпперс – Філадельфія 113:128 (19:38, 34:34, 34:28, 26:28)
Кліпперс: Леонард 29 + 6 передач, Сендерс 17, Коллінз 15 + 7 підбирань, Зубац 8 + 9 підбирань, Данн 6 + 6 передач – старт; Міллер 21, Б. Лопес 13, Крісті 2, Нідерхойзер 2, Браун 0, Батюм 0.
Філадельфія: Максі 29 + 6 передач, Барлоу 26 + 16 підбирань, Ембіїд 24, Убре 15, Еджкомб 5 + 7 передач – старт; Граймс 14, Бона 6, Маккейн 6, Вотфорд 3, Вокер 0.