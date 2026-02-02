Володимир Кириченко

Стали відомі запасні гравці на Матч всіх зірок НБА сезону-25/26.

До них увійшов зірка Лейкерс Леброн Джеймс, якого обрано на цей матч в 22-й раз поспіль. Це – найкращий показник в історії ліги як за викликами на МВЗ, так і за викликами на МВЗ підряд.

Попередні 21 МВЗ Леброн незмінно обирався як стартер, цього разу він вперше обраний як запасний гравець.

За всю свою карʼєру Леброн не був обраний лише на All-Star Game 2004 під час його дебютного сезону-2003/04.

Нагадаємо, Джеймс через травму не грав у минулорічному Матчі всіх зірок, хоча був обраний як стартовий гравець.

Леброн став першим гравцем НБА з 60 тисячами хвилин за кар’єру.