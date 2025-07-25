Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився в інтерв'ю ФБУ про другу перемогу над Нідерландами у рамках підготовки до прекваліфікації ЧС-2027.

Друга гра і друга перемога сьогодні. Які емоції щодо цієї гри?

Перше і найважливіше в цій частині підготовки до прекваліфікації, до наших наступних ігор – потрібно зробити акцент на якості гри. В атаці – якість, хороші рішення, не поспішати. А в захисті – сильна гра, послідовність і, скажімо так, фізична міць. Грати у фізичний баскетбол, агресивний баскетбол.

Я хотів би сказати, що я навіть не очікував, що сьогодні ми зіграєм непогано. Було як на американських гірках: близько трьох-чотирьох хвилин дуже гарна робота з терпінням, з емоціями, з виконанням. А потім за півтори хвилини ми втрачаємо все те, що робили раніше. А потім ми починаємо спочатку.

Ми повинні стабілізувати гру. І скажімо, трохи розумніше грати, трохи більше фізично підготовленими, трохи більше контролювати емоції. І все буде гаразд.

Сьогодні команда зробила 28 результативних передач. Вчора – 20. Ви задоволені цим моментом, тим, як команда рухає м’яч?

І так, і ні. Тому що вчора, наприклад, коли ми жахливо грали перші дві чверті, було близько трьох чи чотирьох результативних передач. І весь час, звичайно, ми намагаємося говорити, що треба грати як команда, грати разом. І дуже важливо від гравців, як вони читають ситуації, як ми приймаємо рішення.

Позаду перша часта підготовки. Який короткий підсумок можна зробити?

Більше не буде довгих тренувань, не буде тренувань двічі на день. Нам було дуже, дуже важко на першому тижні. Знаєте, зараз після цих двох ігор гравці і тренери також заслуговують на вихідний завтра. А післязавтра ми починаємо одне з трьох тренувань, що залишились тут, у Ризі.

Далі ми перебираємось у Хорватію, де проведемо наступні передсезонні ігри. Можливо, в цих іграх також будуть якісь інші гравці, хтось візьме участь. Але я не можу сказати більше, бо не знаю.

Нагадаємо, що у серпні «синьо-жовті» зіграють з національними командами Швейцарії та Словаччини.