Володимир Кириченко

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс для прес-служби ФБУ поділився емоціями після перемоги у контрольному матчі з командою Нідерландів (90:86).

Матчі з Нідерландами за рішенням тренерського штабу є закритими. З чим пов’язане таке рішення?

«Це нормальний процес. Навіщо нам показувати те, що ми робимо. Наприклад, ми лише нещодавно дізнались, що роблять наші найближчі суперники. Зазвичай є інформація один про одного. А тут всі намагаються сховатись, тому що влітку у багатьох нема всіх кращих гравців. І ми не виключення.

І користуючись нагодою, як я вже казав, я знімаю капелюха перед тими гравцями, які тут є і працюють всі ці 10 тренувальних днів без поблажок».

Наскільки ви задоволені продемонстрованою грою?

«Ні в якому разі. Я задоволений рахунком, але не грою. Були дві різні половини гри.

Ми почали гру жахливо і Нідерланди «жили» за рахунок наших втрат, наших рішень в атаці, користувались тими можливостями, які ми їм давали.

А потім у другій половині гри ми заспокоїлись. Ми грали спокійніше, атаки почали доводити до логічного завершення. Хочу сказати, що умовний перелом у гру вніс Слава Кравцов, який має стільки років, скільки має, і тренується, не жаліючи себе. І зараз реально допоміг у грі.

Незважаючи на те, що ми через перебір фолів втратили лідерів Ковляра та Санона, але ми до кінця були командою. Десь я, десь гравці приймали нестандартні рішення і це призвело до того, що в кінці матчу ми контролювали гру і довели справу, можу сказати, до логічної перемоги».

Нагадаємо, Багатскіс поділився інформацією щодо комплектації команди на матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027.