Україна вдруге обіграла Нідерланди у контрольному матчі перед кваліфікацією ЧС-2027
Синьо-жовті виграли перші три чверті
37 хвилин тому
Фото: ФБУ
Національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула другу поспіль перемогу над командою Нідерландів у рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.
У Ризі підопічні Айнарса Багатскіса тріумфували з рахунком — 85:81.
Одразу п’ятеро українських гравців набрали 10 і більше очок. Найрезультативнішими стали Андрій Войналович і Володимир Конєв, які записали на свій рахунок по 12 балів.
Нагадаємо, що синьо-жовті у першому матчі також здобули перемогу.