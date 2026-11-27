«Знаєте, звісно, було багато хороших моментів. Так ми тренуємося цими днями, так хлопці підтримують одне одного, змагаються між собою. Сьогодні все було справді добре.

На мою думку, зрозуміло, що гра не буде легкою, але в окремі моменти ми не можемо бути настільки милими на майданчику. Наближається Різдво, але в деяких епізодах ми були занадто милими.

З іншого боку, те, як гравці взаємодіють між собою, як тренуються, свідчить про те, що їм просто подобається бути разом. У цьому немає жодних сумнівів. Але нам потрібно перенести цю, скажімо так, хорошу енергію в гру.

І є ще одна фраза, яку я хочу сказати: навіть після цієї, скажімо так, поразки: ми досі залишаємося в гонці. І все залежить лише від нас, а не від інших. Лише від нас. І це просте запитання: ми хочемо туди потрапити чи хочемо й надалі залишатися такими милими хлопцями, хорошими хлопцями? І, зрештою, залишитися чи ні – це наш вибір».