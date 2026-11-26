Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з баскетболу зазнала виїзної поразки від національної команди Португалії у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Перша чверть завершилася внічию, а на велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли за переваги у шість очок. У третій десятихвилинці господарі перехопили ініціативу та вийшли вперед. У заключній чверті синьо-жовті ненадовго повернули лідерство, проте португальці в кінцівці виявилися сильнішими та втримали переможний рахунок.

Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Олександр Ковляр та Максим Шульга, які набрали по 18 очок.

Чемпіонат світу-2027. Кваліфікація Другий етап. Група

Португалія — Україна 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Наступний матч кваліфікації команда Айнарса Багатскіса проведе 29 листопада в латвійській Ризі, де номінально вдома прийме збірну Чорногорії.

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