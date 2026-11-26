Україна поступилася Португалії у відборі на чемпіонат світу-2027
По 18 очок набрали Ковляр та Шульга
Чоловіча збірна України з баскетболу зазнала виїзної поразки від національної команди Португалії у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Перша чверть завершилася внічию, а на велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли за переваги у шість очок. У третій десятихвилинці господарі перехопили ініціативу та вийшли вперед. У заключній чверті синьо-жовті ненадовго повернули лідерство, проте португальці в кінцівці виявилися сильнішими та втримали переможний рахунок.
Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Олександр Ковляр та Максим Шульга, які набрали по 18 очок.
Чемпіонат світу-2027. Кваліфікація Другий етап. Група
Португалія — Україна 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)
Наступний матч кваліфікації команда Айнарса Багатскіса проведе 29 листопада в латвійській Ризі, де номінально вдома прийме збірну Чорногорії.
FIBA продовжила відсторонення російських та білоруських клубів від єврокубків.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.