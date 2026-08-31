Багатскіс — про гру з Чорногорією: «Ми маємо бути готовими ментально»
Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився очікуваннями від матчу другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2027 проти команди Чорногорії. Слова наводить ФБУ.
Фахівець наголосив на важливості емоційної стійкості команди під час виїзного протистояння.
Ми маємо забути матч проти Греції. Ми знаємо, чому ми тут, знаємо, проти кого гратимемо. Ми маємо бути готовими ментально — в цьому залі ніхто не буде радий нам, всі навколо — на майданчику, на трибунах — будуть проти нас. Тож найважливіше контролювати емоції та залишатися ментально стабільними.
Поєдинок відбудеться 31 серпня в Подгориці на арені Moraca Sports Centre. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.
Кваліфікація на ЧС-2027 з баскетболу. Чорногорія – Україна. Відеотрансляція.