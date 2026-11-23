Збірна України з баскетболу внесла зміну до складу напередодні матчів кваліфікації чемпіонату світу 2027 року проти Португалії та Чорногорії. Форвард Андрій Войналович не зможе допомогти команді в цих зустрічах через травму.

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Після того як стало відомо про відсутність Войналовича, до збірної додатково викликали Дениса Лукашова. Баскетболіст уже виходив на майданчик у складі України в матчі проти Греції у фінальному раунді відбору на ЧС-2027.

Українська команда зіграє з Португалією 26 листопада. Початок зустрічі – о 21:30. Матч проти Чорногорії запланований на 29 листопада, початок – о 18:30.

Нагадаємо Михайлюк – десятий гравець в історії НБА, що закинув 10 триочкових, вийшовши з лави.