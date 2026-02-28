Головний тренер чоловічої команди України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про поразку від Іспанії у кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наставника цитує basket.com.ua:

Перші дві чверті у виконанні обох команд були дуже фізичними, майже без втрат. Нам треба максимально жорстко грати, якщо хочемо вижити проти команд з якістю і досвідом рівня Іспанії. Необхідно діяти без будь-яких сумнівів. Була головна ціль – атакувати. Ми це робили, нехай навіть все виходило дуже болісно. Але багато промазали. Не просто пару кидків, а як мінімум 10 відкритих спроб. На тренуваннях робили акцент на тому, щоб виходити на вільні кидки, але просто не влучили. Якщо ти сумніваєшся в собі, то Іспанія використає свої шанси, це особливо було видно в другій половині. Пробували різні види захисту, але вони все забили. Проти Іспанії врятуватися з -15 майже неможливо.

Всі знають, що Україна б’ється за свободу всієї Європи. Звісно, хотілося б мати комфортне життя з тренувальними таборами, але ми не можемо грати вдома. Останній матч в Києві проходив в заповненій арені. Ми можемо лише думати про це, але ситуація нелегка. Чому в третій чверті не почав залучати малу п’ятірку під час ривку іспанців? Скапінцев і Пустовий – важливі гравці. Ми контролювали гру до перерви. 32 набрані очки – поганий результат для Іспанії. Ми не програвали через захист. Змазали три лей-апи з метра від кошика і декілька відкритих триочкових, після чого Іспанія отримала перевагу і перевернула хід гри.

Скапінцев і Пустовий здатні робити зміни в захисті. Важливо розуміти, що при малій п’ятірці ми програємо підбирання. Загалом треба контролювати підбирання, не тільки центровим. Ми програвали прості ситуації один на один. Якщо ти не можеш зупинити опонента навіть фолом, то наївно сподіватися на перемогу. Ми повинні насолоджуватися тиском, який буде чинитися на нас в Іспанії. Деякі гравці демонструють хороший рівень, але не отримують хвилини. Ковляр отримує хвилини. Це найбільша проблема збірних.

Я задоволений тим, що Скапінцев тут. Непроста ситуація для нього, але він може показати більше в майбутньому. Ми представляємо Україну. Треба поважати себе в першу чергу, показувати фізичний баскетбол, битися і дивитися, що вийде в кінці. Переваги +5 нам цілком вистачить. Дебют Шеліста? В національній збірній є своя специфіка – за 2-3 дні треба підготувати команду до пари матчів.

Кожен тренер в світі довіряє тому гравцю, якого краще знає. Шеліст робить лише перші кроки на професійного рівні. Він дізнається більше інформації, ніж за весь попередній період кар’єри. Шеліст трохи нервував, але це мобільний сучасний «великий». Він може грати всі види захисту, але багато залежить від його дій в нападі. Це лише перші кроки, не хочу нічого обіцяти.