Головний тренер національної збірної України Айнарс Багатскіс поділився враженнями після перемоги команди у третьому матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Швейцарії (73:64). Слова наводить ФБУ.

Близько 13 хвилин на старті матчу ми грали в баскетбол високої якості, грали розумно, грали у фізичний баскетбол. Але, на жаль, як завжди, нам не вдалося продовжувати в тому ж дусі. Чому? Це риторичне питання, звичайно. Я знаю чому, так.

В другій половині, особливо в четвертій чверті ми не приймали правильних рішень 12 поспіль разів. В четвертій чверті! Ми добре грали, старалися, агресивно діяли в захисті. Але суперник жив за рахунок наших помилок — я це сказав команді після матчу. Вони взяли все, що ми їм віддали. Ми маємо бути розумнішими, маємо бути виваженішими. Ми маємо грати більш дисципліновано, приймати кращі рішення. Але найголовніше сьогодні — це перемога.

Ривок на старті? Так, ми добре почали матч. Ми напрацьовували це поєднання гравців протягом останніх двох тренувань. І ці гравці виглядали справді добре разом. Я не про гру окремих гравців, а про всіх разом. Тому ми й почали цей матч добре.

В Словаччину ми маємо взяти с собою хороші рішення в нападі — це те, що нам треба привезти з собою з Латвії. Ми маємо грати спокійно. Ми в Братиславу не їхатимемо відпочивати. Так, це гарне місто, але ми маємо продовжувати працювати. І та робота, яку ми виконали тут в Ризі, вона нічого не означатиме, якщо ми не зіграємо в Братиславі, як справжні чоловіки, які зараз захищають Україну.