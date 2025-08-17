Захисник збірної України Іссуф Санон в інтерв’ю ФБУ висловився про перемогу над Швейцарією у прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

В першу чергу я хочу сказати «Слава Україні» та «Героям Слава». Я дуже дякую хлопцям, які захищають нашу країну та дають змогу нам просто грати в баскетбол.

Це був нормальний матч для нас, ми виграли – це було дуже важливо для нас. Ми маємо деякі деталі, які треба виправити. Тренер сказав нам у роздягальні, що треба зробити. Ми зробили висновки та готуємось на Словаччину вигравати.