Михайло Цирук

У середу, 20 серпня, збірна України з баскетболу проведе вирішальний поєдинок за вихід у другий для себе, а загалом третій етап кваліфікації до чемпіонату світу 2027 проти команди Словаччини. Після неприємної поразки від Швейцарії на старті наша команда оклигала та виграла дві наступні гри, і тепер ці перемоги дозволяють нам бути господарями свого турнірного становища. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку, який визначить, чи продовжать синьо-жовті свій шлях на мундіаль.

Що потрібно для виходу з групи?

Нагадаємо, що до наступного раунду потраплять дві найкращі команди з трьох. Перед цим вирішальним поєдинком ми вже знаємо остаточний результат Швейцарців - дві перемоги - над Україною (66:64) та Словаччиною (85:72) та дві поразки - від Словаччини (60:73) та України (64:73).

Українці підходять до гри у найкращому становищі, маючи в активі дві перемоги, над Словаччиною (80:71) та Швейцарією (73:64) та ту саму поразку від швейцарців (63:74). А от словаки мають лише одну перемогу над Швейцарією (73:60) та дві поразки - від нас (71:80) та швейцарців (72:85).

Таким чином перемога зробить Україну найкращою командою групи та спокійно виведе нас далі, а от у разі поразки доведеться вмикати математику, адже в такому випадку всі три команди матимуть однакову кількість позитивних та негативних результатів.

Якщо наша команда усе ж надумає програти, то потрібно зробити це з різницею не більше ніж у 12, або хоча б не більше ніж у 23 очки. У першому випадку наша команда залишиться на першій сходинці, а от у другому стане останньому та завершить боротьбу за потрапляння на ЧС. Словом, не пройти далі підопічним Айнарса Багатскіса буде дуже важко, однак втрачати концентрацію не варто.

Цікаво, що якщо господарі паркету словаки виграють в українців із рахунком 59:57, то вийдуть до наступного етапу завдяки вищому місцю у світовому рейтингу, ніж у Швейцарії. Але це вже їхні розбірки, до яких нам немає особливого діла.

Формат кваліфікації

Аби вийти на чемпіонат світу, європейським збірним доводиться долати досить довгий шлях. На першому етапі 10 найменш рейтингових команд розділили на три групи, і троє переможців, Швейцарія, Румунія та Австрія, а також найкраща друга команда - Норвегія, вирушили до другого етапу.

До них приєдналися ще 8 збірних, серед яких і Україна. 12 учасників другого раунду розділили на чотири групи по три команди, і дві найкращі з кожної групи потраплять у перший основний етап.

Там учасників розділять на 8 груп по 4 команди, три з яких вийдуть далі, потім буде ще один основний етап, і лише після цього настане фінальний. Словом, шлях дуже довгий та нудний, і якщо за підсумками цього етапу наша команда пройде далі, це, очевидно, буде лише початок.

Склади команд

Словаччина: Матей Маєрчак, Марош Желізняк, Мілан Сабо, Алекс Крайчович, Патрік Пажицький, Лукаш Болек, Далібор Глівак, Матей Сіладі, Шимон Крайович, Матуш Маловец, Тімотей Маловец, Девід Абрам, Самуель Кінсел, Томаш Павелка, Якуб Мереш.

Україна: Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Єгор Сушкін, Михайло Бублик, Іссуф Санон, Олександр Липовий, Володимир Конєв, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, Артем Ковальов, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Ростислав Новицький.

Як Україна виступала на ЧС?

За всю свою історію збірна України з баскетболу виступала в фінальній частині ЧС лише одного разу - у 2014 році. Посівши 6 місце на чемпіонаті Європи 2013 року, збірна України вперше у своїй історії здобула право виступати на чемпіонаті світу. У фінальному турнірі команда потрапила до групи C разом зі збірними США, Туреччини, Домініканської Республіки, Нової Зеландії та Фінляндії.

Українці вдало стартували на турнірі, обігравши у своєму першому матчі команду Домініканської Республіки з рахунком 72:62. Проте в другому турі зазнали поразки від збірної Фінляндії — 76:81. У третьому матчі була здобута перемога над віцечемпіоном світу 2010 року — збірною Туреччини — 64:58. Але далі були дві поразки поспіль: спочатку від збірної Нової Зеландії — 61:73, а в останньому, п’ятому матчі — від чинного чемпіона світу, збірної США — 71:95.

У підсумку, набравши однакову кількість очок зі збірними Домініканської Республіки та Нової Зеландії (по 7), збірна України за додатковими показниками не змогла пройти до плей-оф турніру.

В матеріалі використані фото Getty images, ФБУ