Бобров дебютував за Динамо Бухарест
Український центровий відзначився в матчі Кубка Румунії
2 днi тому
В'ячеслав Бобров
Український баскетболіст В’ячеслав Бобров провів свій дебютний офіційний матч за Динамо Бухарест.
Дебют стався у 1/16 фіналу Кубка Румунії проти Тиргу-Жиу. Гра завершилася перемогою Динамо з рахунком 86:75.
Бобров відіграв 19 хвилин, набрав 9 очок (4 з 5 двоочкових, 1 з 1 штрафних), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 втрату та 2 фоли. Його рейтинг ефективності склав +14, а показник плюс-мінус +6.
Найрезультативнішим у складі Тиргу-Жиу став Купер – 23 очки, у Динамо – Льюїс із 18 очками. Маркс додав 14 очок за румунів.
Перемога дозволила Динамо Бухарест пройти до наступного раунду турніру.
